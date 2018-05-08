Пару лет назад Volkswagen вошел в состав компаний, предоставляющим автомобили по так называемой «клиентской» программе: в гонках Touring Cars Racing (TCR) нет заводской команды, но покупатели машин Golf GTI TCR получают от компании техническую поддержку.

Видимо, немцы решили, что и простые фанаты марки и модели должны иметь возможность прикоснуться к их произведению. На традиционном фанатском фестивале Worthersse Volkswagen представит дорожную версию гоночного автомобиля.

Правда, 2-литровый турбодвигатель для дорожного варианта дефорсировали с 350 до 290 л.с. Естественно, мотор агрегатирован с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG с в двумя сцеплениями. Разгон до «сотни» не сообщается, но максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 км/ч. Передвинуть ее до 264 км/ч с помощью опционального пакета.

Судя по скетчам, хот-хэтч получит более агрессивный аэродинамический обвес, задний диффузор, сплиттер и две разнесенные выхлопные трубы. А вот мощного антикрыла как у гоночной версии у него не будет.

В Volkswagen говорят, что отправят данный вариант в производство в конце года. Вероятнее всего, машина будет выпущена крайне ограниченным тиражом.

