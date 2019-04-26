Названа дата начала продаж VW Golf восьмого поколения

Американское издание Automotive News сообщает, со ссылкой на топ-менеджера немецкого автопроизводителя Юргена Штакманна, что начало продаж хэтчбека Golf восьмого поколения запланировано на февраль 2020 года

Казус заключается в том, что до сих пор неизвестна дата премьеры нового Гольфа. Предполагалось, что хэтчбек могут показать уже этой осенью на автосалоне во Франкфурте, но у модели обнаружились проблемы с электроникой, поэтому премьеру отложили.

По словам, ранее упомянутого, Штакманна, основные трудности вызывала система обновления ПО автомобиля «по воздуху» и её уязвимость перед хакерами, однако, топ-менеджер заявил, что инженеры компании уже почти разобрались с этими проблемами. «Мы никогда не скрывали тот факт, что программное обеспечение, которое является чрезвычайно важным для продуктов в будущем, является для нас серьезным испытанием, у нас впереди еще много работы, и команда усиленно трудится над результатом».