Российский Volkswagen Golf лишится DSG

Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения доберется до России с двумя бензиновыми моторами и двумя «автоматами»

Любопытно, что в линейку двигателей нового «Гольфа» войдет 1,6-литровый 110-сильный атмосферный агрегат, который выпускают на предприятии в Калуге. Эти моторы будут отправлять в немецкий Вольфсбург и уже там устанавливать на автомобили для России. Мотор будет работать с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Альтернативой атмосферному мотору 1.6 станет турбированный двигатель 1.4, мощностью в 150 лошадиных сил, для работы с которой адаптирована восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия. Стоит отметить, что такой же двигатель на седане Jetta нового поколения для России будет работать с шестиступенчатой коробкой.