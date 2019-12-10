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10 дек 2019

Российский Volkswagen Golf лишится DSG

Российский Volkswagen Golf лишится DSG

Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения доберется до России с двумя бензиновыми моторами и двумя  «автоматами»

Любопытно, что в линейку двигателей нового «Гольфа» войдет 1,6-литровый 110-сильный атмосферный агрегат, который выпускают на предприятии в Калуге. Эти моторы будут отправлять в немецкий Вольфсбург и уже там устанавливать на автомобили для России. Мотор будет работать с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Альтернативой атмосферному мотору 1.6 станет турбированный двигатель 1.4, мощностью в 150 лошадиных сил, для работы с которой адаптирована восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия. Стоит отметить, что такой же двигатель на седане Jetta нового поколения для России будет работать с шестиступенчатой коробкой.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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