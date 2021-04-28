В Россию приехал новый Volkswagen Golf

Помимо обычного хэтчбека к нам приехала и заряженная версия GTI. Порог вхождения - более двух с половиной миллионов рублей

Да, автомобиль привезут к нам только в дорогих версиях. Условно базовой станет машина в комплектации Exclusive. Сразу определимся с мотором - здесь установлен турбированный агрегат 1.4 на 150 лошадиных сил. Причём работает он не с роботом, а с обычным 8-ступенчатым автоматом. Такое сочетание уже знакомо нам по кроссоверу Karoq. Что касается версии GT, то тут уже будет установлен 245-сильный двухлитровый мотор в паре с DSG.

Что касается оснащения, то хэтчбек укомп­лектуют, к примеру, круиз-контролем с ограничи­телем скорости, функцией контроля слепых зон, а также асси­стентами парковки и старта на подъёме. Появятся и недоступные ранее опции вроде кресел с массажем. Традиционно для Volkswagen автомобиль можно дооснастить большим набором дополнительных пакетов из серии навигационных систем.