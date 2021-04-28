Автомобильный портал Motorpage
28 апр 2021

В Россию приехал новый Volkswagen Golf

В Россию приехал новый Volkswagen Golf
Автор фото: фирма-производитель

Помимо обычного хэтчбека к нам приехала и заряженная версия GTI. Порог вхождения - более двух с половиной миллионов рублей

Да, автомобиль привезут к нам только в дорогих версиях. Условно базовой станет машина в комплектации Exclusive. Сразу определимся с мотором - здесь установлен турбированный агрегат 1.4 на 150 лошадиных сил. Причём работает он не с роботом, а с обычным 8-ступенчатым автоматом. Такое сочетание уже знакомо нам по кроссоверу Karoq. Что касается версии GT, то тут уже будет установлен 245-сильный двухлитровый мотор в паре с DSG.

Что касается оснащения, то хэтчбек укомп­лектуют, к примеру, круиз-контролем с ограничи­телем скорости, функцией контроля слепых зон, а также асси­стентами парковки и старта на подъёме. Появятся и недоступные ранее опции вроде кресел с массажем. Традиционно для Volkswagen автомобиль можно дооснастить большим набором дополнительных пакетов из серии навигационных систем.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Golf Variant R-Line (2021)

У нового Гольфа появилась версия «универсал»

09 сентября 2020
Volkswagen Golf

Российский Volkswagen Golf лишится DSG

10 декабря 2019
Volkswagen Golf 2020

Volkswagen представил новый Golf

25 октября 2019
Volkswagen Golf GTE

Volkswagen рассказал о Golf GTE нового поколения

19 сентября 2019
Volkswagen Golf

Volkswagen Golf вышел на финишную прямую

29 августа 2019
Volkswagen Golf

Volkswagen утвердил сроки выхода нового Golf

18 июня 2019

 Новости Volkswagen Golf

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Largus Cross - путь к совершенству Автопутешествия
27 апреля 2021

Lada Largus Cross
"Путь к совершенству "
Hyundai Palisade - hyundai palisade (2020) что нужно hyundai palisade, чтобы прижиться в россии
Тест драйв
26 апреля 2021

Hyundai Palisade
"Что нужно Hyundai Palisade, чтобы прижиться в России"
Cadillac XT6 - cadillac xt6 (2020) своя ориентация
Тест драйв
23 апреля 2021

Cadillac XT6
"Своя ориентация"
Citroen Berlingo - citroen berlingo multispace (2019) просто, разумно, надежно
Тест драйв
22 апреля 2021

Citroen Berlingo
"Просто, разумно, надежно"

Написано новостей:

2 8 1 7 9