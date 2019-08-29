Volkswagen Golf вышел на финишную прямую

Volkswagen объявил о старте заключительных тестов хэтчбека Golf восьмого поколения. Автомобиль дебютирует на отдельном мероприятии в октябре 2019 года

Вместе со всей информацией производитель выложил и фотографию закамуфлированного прототипа, что выглядит несколько странным шагом, так как внешность нового «Гольфа» уже всем известна, так как ранее в интернете появились шпионские фотографии хэтчбека, сделанные во время официальной рекламной фотосессии модели. Судя по ним, новый «Гольф» будет отличаться от нынешней модели увеличенным рельефным капотом, совершенно другой оптикой, объединенной с узкой радиаторной решеткой, а также более низкой линией крыши. Хотя вполне возможно, что серийный автомобиль подвергнется каким-либо изменениям.

Зато уже точно известно, что в основу Volkswagen Golf ляжет значительно модернизированная масштабируемая архитектура MQB, благодаря которой у автомобиля уменьшится вес. В моторную гамму войдет новое семейство 1,5-литровых турбированных бензиновых двигателей, а также дизель рабочим объемом 1,5 литра, который заменит нынешние 1,6-литровые агрегаты. Гибриды также пропишутся под капотом