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29 авг 2019

Volkswagen Golf вышел на финишную прямую

Volkswagen Golf вышел на финишную прямую
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen объявил о старте заключительных тестов хэтчбека Golf восьмого поколения. Автомобиль дебютирует на отдельном мероприятии в октябре 2019 года

Вместе со всей информацией производитель выложил и фотографию закамуфлированного прототипа, что выглядит несколько странным шагом, так как внешность нового «Гольфа» уже всем известна, так как ранее в интернете появились шпионские фотографии хэтчбека, сделанные во время официальной рекламной фотосессии модели. Судя по ним, новый «Гольф» будет отличаться от нынешней модели увеличенным рельефным капотом, совершенно другой оптикой, объединенной с узкой радиаторной решеткой, а также более низкой линией крыши. Хотя вполне возможно, что серийный автомобиль подвергнется каким-либо изменениям.

Зато уже точно известно, что в основу Volkswagen Golf ляжет значительно модернизированная масштабируемая архитектура MQB, благодаря которой у автомобиля уменьшится вес. В моторную гамму войдет новое семейство 1,5-литровых турбированных бензиновых двигателей, а также дизель рабочим объемом 1,5 литра, который заменит нынешние 1,6-литровые агрегаты. Гибриды также пропишутся под капотом

При написании новости использовалась информация:
РБК

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