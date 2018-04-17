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17 апр 2018

Volkswagen начал испытания нового Golf

Volkswagen начал испытания нового Golf

Volkswagen Golf, что бы не происходило в мире автомобильной моды, остается основой благополучия немецкой марки. Потому в компании очень ответственно подошли к созданию восьмого поколения этой модели.

По первым шпионским фотографиям сделать выводы о стилистике следующего поколения Golf нельзя: на дороги выехал «мул»: под кузовом нынешнего поколения скрываются агрегаты следующего. По некоторым данным Golf позаимствует элементы дизайна от нового VW Touareg и лифтбэка Arteon, а также решения от концепта VW Golf GTE Sport, который Volkswagen показывал в 2015 году.

Полностью изменится интерьер машины. Помимо виртуальной приборной панели, которая предлагается и для нынешнего поколения Golf, он получит как минимум два сенсорных экрана, а количество обычных кнопок будет сведено к минимуму (по сути останется только клавиша включения аварийной сигнализации). Селектор АКП на прототипе позаимствован у нынешнего Volkswagen Touareg.

Восьмое поколение Volkswagen Golf будет показано летом следующего года. В организацию производства восьмого поколения Volkswagen Golf концерн инвестирует 1,8 миллиарда евро. В самой компании по-прежнему считают Golf стратегически самым важным продуктом.

Volkswagen Golf сохранит модульную платформу MQB и получит модернизированные бензиновые силовые агрегаты. Вероятнее всего, турбодизели также останутся в гамме: их популярность на рынке Европы высока. Конечно же, будут гибридная и полностью электрическая версии.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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