Volkswagen Golf, бестеллер европейского рынка и вторая по популярности модель на глобальном, крайне важен для марки. Судите сами: в прошлом году Volkswagen продал 6,23 миллиона автомобилей, из них 3,4 миллиона пришлось на различные модификации и версии Golf.

Поэтому подготовку к его производству на головном предприятии концерна Volkswagen в Вольфсбурге компания начала заблаговременно. На прошлой неделе она провела встречу с 120 поставщиками, на которой объявила, что машина встанет на конвейер через 75 недель, то есть летом 2019 года. В организацию производства восьмого поколения Volkswagen Golf концерн инвестирует 1,8 миллиарда евро. В самой компании по-прежнему считают Golf стратегически самым важным продуктом, правда теперь, наравне с семейством электромобилей I.D.

Деталей о восьмом поколении Volkswagen Golf пока нет. Он совершенно точно сохранит модульную платформу MQB и получит модернизированные бензиновые силовые агрегаты. Вероятнее всего, турбодизели также останутся в гамме: их популярность на рынке Европы высока. Конечно же, будут гибридная и полностью электрическая версии.

Уже в недорогих версиях стоит ожидать появления виртуальной приборной панели, а также система полуавтономного вождения, которая сможет брать на себя контроль за скоростью и соблюдением полосности в городских пробках и на скоростных шоссе.