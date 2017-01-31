Британское издание «Autocar» со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая компания Volkswagen планирует исключить из семейства Golf модификацию в кузове «кабриолет».

По данным издания, после смены поколения один из бестселлеров немецкого автопроизводителя перестанет выпускаться в модификации с открытым верхом. Таким образом, в семействе останутся только универсал, а также 3-х и 5-дверные хэтчбеки.

В основу восьмого по счету поколения VW Golf ляжет доработанная модульная платформа MQB. В частности, немецкие инженеры слегка увеличат размер колесной базы, чтобы предоставить пассажирам больше свободного места в салоне. Также, в конструкции автомобиля будут широко применяться облегченные материалы, что позволит сократить снаряженную массу автомобиля, приблизительно, на 50 кг.

Кроме того, компания планирует оптимизировать всю конструкцию нового поколения Golf для того, чтобы сократить как затраты на его серийное производство, так общее время сборки готового автомобиля.

Внешне автомобиль получит ряд «эволюционных» изменений – пропорции кузова и его общие очертания сохранятся, но такие детали, как решетка радиатора, бамперы, оптика и т.д. получат новый форм-фактор.

Ожидается, что моторная гамма новинки будет представлена рядом двигателей на традиционном топливе (как бензиновых, так и дизельных), а также появится гибридная силовая установка, которая будет установлена и на GTI-модификацию. По предварительной информации, в ее состав войдет 2,0-литровый турбированный двигатель, а совокупная отдача составит около 260 л.с..

Предполагается, что новое поколение Volkswagen Golf дебютирует в течение 2019 года, а его «заряженная» версия увидит свет только в 2020 году.