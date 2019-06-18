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18 июн 2019

Volkswagen утвердил сроки выхода нового Golf

Volkswagen утвердил сроки выхода нового Golf

Поставки Volkswagen Golf восьмого поколения начнутся в конце 2019 года. Пока же компания готовится к запуску серийного производства модели

На внутреннем собрании компании генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что поставки первых Golf восьмого поколения начнутся в конце 2019 года. Как сообщает Automotive News Europe, в настоящее время компания готовится к старту производства серийной модели.

Напомним, что концерн столкнулся с необходимостью неоднократного переноса серийного запуска модели. Во многом это было связано с системами пассивной безопасности, их разработкой, тестированием и настройками: автомобиль получит большое количество электронных помощников, программное обеспечение которых будет обновляться "по воздуху", поэтому в компании были озабочены вопросами киберзащиты.

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