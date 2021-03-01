Автомобильный портал Motorpage
1 мар 2021

Volkswagen отпраздновал 45-летие модели Golf GTI

Volkswagen отпраздновал 45-летие модели Golf GTI
Автор фото: фирма-производитель

Как отпраздновать солидную дату своей легендарной модели? Разумеется, выпустить спецверсию. И что, мы опять будем на стилистические штрихи смотреть? Но кто сказал, что надо ограничивается одним стайлингом?

Да, к выпуску юбилейной модификации Golf GTI в Volkswagen подошли серьезно! Во-первых, ее сделали на основе модели Clubsport. Это значит, что под капотом скрывается 300-сильный мотор, который разгоняет Golf до сотни за пять секунд с небольшим. Во-вторых, с ограничителем максимальная скорость такого хот-хэтча составляет 250 километров в час, но в том то и дело, что для юбилейной версии «ошейник» было решено снять, а значит наш Golf будет ещё быстрее. При этом производитель ни слова не говорит о максималке без ограничителя - мол, клиенты поймут все сами.

Ну и куда же без внешнего стайлинга, разумеется. Здесь есть все: 19-дюймовые диски, спортивный выхлоп, чёрный окрас крыши и спойлера, красная строчка салона, шильдики спецверсии.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Golf GTI (2021)

Марка Volkswagen представила битопливный Golf

22 октября 2020
Volkswagen Golf GTI 2021

Volkswagen представил спортивные версии нового Golf

27 февраля 2020
Volkswagen Golf GTI

Названа дата дебюта Volkswagen Golf GTI

17 января 2020
Volkswagen Golf Estate R FighteR concept 2019

Студенческий Volkswagen

29 мая 2019
Volkswagen Golf GTI TCR

Volkswagen построили заряженный Golf GTI

17 января 2019
VW Golf GTI TCR

Volkswagen показал самый быстрый Golf

11 мая 2018

 Новости Volkswagen Golf GTI

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Octavia - skoda octavia (2020) на свидании вслепую Тест драйв
01 марта 2021

Skoda Octavia
"На свидании вслепую Skoda Octavia легко «разведет» любого жениха"
Lexus RX - lexus rx (2020) оправдание существования
Тест драйв
26 февраля 2021

Lexus RX
"Оправдание существования"
Opel Grandland X - opel grandland x 2018 «а мне всегда чего-то не хватает…»
Тест драйв
23 февраля 2021

Opel Grandland X
"«А мне всегда чего-то не хватает…»"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 7 7 2