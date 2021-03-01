Volkswagen отпраздновал 45-летие модели Golf GTI

Как отпраздновать солидную дату своей легендарной модели? Разумеется, выпустить спецверсию. И что, мы опять будем на стилистические штрихи смотреть? Но кто сказал, что надо ограничивается одним стайлингом?

Да, к выпуску юбилейной модификации Golf GTI в Volkswagen подошли серьезно! Во-первых, ее сделали на основе модели Clubsport. Это значит, что под капотом скрывается 300-сильный мотор, который разгоняет Golf до сотни за пять секунд с небольшим. Во-вторых, с ограничителем максимальная скорость такого хот-хэтча составляет 250 километров в час, но в том то и дело, что для юбилейной версии «ошейник» было решено снять, а значит наш Golf будет ещё быстрее. При этом производитель ни слова не говорит о максималке без ограничителя - мол, клиенты поймут все сами.

Ну и куда же без внешнего стайлинга, разумеется. Здесь есть все: 19-дюймовые диски, спортивный выхлоп, чёрный окрас крыши и спойлера, красная строчка салона, шильдики спецверсии.