Марка Volkswagen представила битопливный Golf

Компания Volkswagen обнародовала характеристики битопливной модификации хэтчбека Golf восьмого поколения

Полуторалитровый турбомотор, который получил VW Golf с обозначением TGI, развивает на модели 130 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Работает с безальтернативным семиступенчатым «роботом».

Природный газ (метан) содержится в трёх баллонах общей ёмкостью 115 литров: они расположены под багажником и под задним диваном. По традиции сохранён и компактный бензобак на 9 литров, но топливо предназначено только для подстраховки — чтобы добраться до газовой заправочной станции, если закончился метан.

Заявленный производителем запас хода VW Golf TGI — 400 километров, что примерно на 50 кило-метров меньше, чем у Audi A3 g-tron с аналогичной силовой установкой, и на сотню — чем у Skoda Octavia G-Tec. Volkswagen переведёт на газ как хэтчбек, так и универсал Golf восьмого поколения.