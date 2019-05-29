Автомобильный портал Motorpage
29 май 2019

Студенческий Volkswagen

Студенческий Volkswagen
Автор фото: фирма-производитель

На фестивале Volkswagen у австрийского озера Вёртер-Зе состоялась презентация двух шоу-каров, построенных студентами профучилищ с заводов марки в Вольфсбурге и Цвиккау. Первый автомобиль создан на базе Golf GTI, второй — на базе универсала Golf Estate

Для начала стоит поговорить о Volkswagen Golf GTI Aurora. Здесь  разработчики сосредоточились на модернизации мультимедийных комплексов - автомобиль получил дополнительные дисплеи на центральную консоль, куда выводятся данные о работе всех автомобильных систем. У пассажира появился отдельный планшет, с которого он также может отслеживать параметры работы машины и управлять новой  3500-ваттной аудиосистемой. Для ее динамиков по оригинальным чертежам студентов была создана задняя обшивка салона с подиумами.

Что касается концепта Golf Estate R FighteR, то здесь доработки куда серьезнее. Достаточно сказать, что автомобиль оснащен 400-сильным турбомотором, семиступенчатым «роботом» и полноприводной трансмиссией. Передние крылья и задние арки универсала расширены на три сантиметра с каждой стороны. Стоит отметить, что  автомобиль подготовлен для роли машины безопасности на трассе Заксенринг, поэтому также оборудован стробоскопами в решетке радиатора и «люстрой» на крыше.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Golf Estate R FighteR concept 2019

Студенческий Volkswagen

29 мая 2019
Volkswagen Golf GTI TCR

Volkswagen построили заряженный Golf GTI

17 января 2019
VW Golf GTI TCR

Volkswagen показал самый быстрый Golf

11 мая 2018
Volkswagen Golf GTI Hybrid 2017

Volkswagen превратил Golf GTI в 410-сильный гибрид

24 мая 2017
Volkswagen Golf GTI 2013

В России стал доступен для заказа хэтчбек Golf GTI нового поколения

23 июля 2013
Volkswagen Golf GTI 2013

Volkswagen Golf GTI рассекретили за день до открытия выставки

27 сентября 2012

 Новости Volkswagen Golf GTI

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota C-HR - toyota c-hr 2017 помогает быть в форме и успевать по делам Тест драйв
29 мая 2019

Toyota C-HR
"Toyota C-HR помогает быть в форме и успевать по делам"
Nissan Murano - не верьте внешности nissan murano 2019, он куда круче, чем вам кажется
Тест драйв
27 мая 2019

Nissan Murano
"Не верьте внешности Nissan Murano, он куда круче, чем вам кажется"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 2019 «я гимназистка седьмого класса...»
Тест драйв
24 мая 2019

Chery Tiggo 7
"«Я гимназистка седьмого класса...»"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"

Написано новостей:

2 3 4 5 0