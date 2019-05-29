Студенческий Volkswagen

На фестивале Volkswagen у австрийского озера Вёртер-Зе состоялась презентация двух шоу-каров, построенных студентами профучилищ с заводов марки в Вольфсбурге и Цвиккау. Первый автомобиль создан на базе Golf GTI, второй — на базе универсала Golf Estate

Для начала стоит поговорить о Volkswagen Golf GTI Aurora. Здесь разработчики сосредоточились на модернизации мультимедийных комплексов - автомобиль получил дополнительные дисплеи на центральную консоль, куда выводятся данные о работе всех автомобильных систем. У пассажира появился отдельный планшет, с которого он также может отслеживать параметры работы машины и управлять новой 3500-ваттной аудиосистемой. Для ее динамиков по оригинальным чертежам студентов была создана задняя обшивка салона с подиумами.

Что касается концепта Golf Estate R FighteR, то здесь доработки куда серьезнее. Достаточно сказать, что автомобиль оснащен 400-сильным турбомотором, семиступенчатым «роботом» и полноприводной трансмиссией. Передние крылья и задние арки универсала расширены на три сантиметра с каждой стороны. Стоит отметить, что автомобиль подготовлен для роли машины безопасности на трассе Заксенринг, поэтому также оборудован стробоскопами в решетке радиатора и «люстрой» на крыше.