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17 янв 2019

Volkswagen построили заряженный Golf GTI

Volkswagen построили заряженный Golf GTI
Автор фото: фирма-производитель

Концепт этого автомобиля был представлен прошлой весной на масштабной встрече фанатов GTI в Австрии. Сейчас же можно познакомиться с серийным автомобилем

К слову, он получил в названии приставку TCR, так как построен в честь автомобиля, участвующего  в чемпионате Touring Car Racing. Внешне Golf GTI также сделали похожим на автомобили TCR - добавили задний диффузор, спойлер, широкие «юбки», черные корпуса зеркал заднего вида и 18-дюймовые колеса. В качестве опции можно заказать оклейку боковин кузова «сотовым» рисунком, карбоновые корпуса зеркал и окраску крыши в черный цвет.

Безусловно, самое интересное скрывается у автомобиля под капотом.  Это - двухлитровый турбо-мотор мощностью в 290 лошадиных сил, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.  Данное техническое великолепие разгоняет автомобиль до ста километров в час за пять с половиной секунд. Максимально Golf GTI TCR способен "выжать"  250 километров в час, однако, можно отключить ограничитель, и эта цифра вырастет еще на десять километров.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Известия

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