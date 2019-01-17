Volkswagen построили заряженный Golf GTI

Концепт этого автомобиля был представлен прошлой весной на масштабной встрече фанатов GTI в Австрии. Сейчас же можно познакомиться с серийным автомобилем

К слову, он получил в названии приставку TCR, так как построен в честь автомобиля, участвующего в чемпионате Touring Car Racing. Внешне Golf GTI также сделали похожим на автомобили TCR - добавили задний диффузор, спойлер, широкие «юбки», черные корпуса зеркал заднего вида и 18-дюймовые колеса. В качестве опции можно заказать оклейку боковин кузова «сотовым» рисунком, карбоновые корпуса зеркал и окраску крыши в черный цвет.

Безусловно, самое интересное скрывается у автомобиля под капотом. Это - двухлитровый турбо-мотор мощностью в 290 лошадиных сил, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Данное техническое великолепие разгоняет автомобиль до ста километров в час за пять с половиной секунд. Максимально Golf GTI TCR способен "выжать" 250 километров в час, однако, можно отключить ограничитель, и эта цифра вырастет еще на десять километров.