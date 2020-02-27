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27 фев 2020

Volkswagen представил спортивные версии нового Golf

Volkswagen представил спортивные версии нового Golf
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen представила «заряженные» версии хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения. Так, новинку клиентам предложат с бензиновым мотором, а также с дизелем и гибридной силовой установкой

Начнем с бензина. Такой Golf GTI получил 2,0-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами. Мощность агрегата составляет 245 л. с. и 370 Н·м крутящего момента. Двигатель может работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Опционально доступен семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Что касается дизельных версий, то такие автомобили оснащаются 2,0-литровым агрегатом TDI с отдачей 200 л. с. и 400 Н·м крутящего момента. Мотор работает совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Гибридный Volkswagen Golf GTE оснащается турбомотором 1,4 TSI мощностью 150 л. с. и электродвигателем. Суммарная мощность такого хот-хэтча — 245 лошадиных сил. На одной электротяге новинка может проехать около 60 километров. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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