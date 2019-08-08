Volkswagen снял с конвейера Golf R

Плачьте любители «заряженных Гольфов» история ваших любимцев подошла к концу, ибо в 2020 году компания не намерена продавать свои «горячие» модели

Ладно, успокойтесь, ничего с семейством R не случится, просто на конвейер уже встает обычный Golf восьмого поколения и прекращение производства предшественника, пусть и «заряженного», выглядит логичным решением. Между тем, как сообщает Motor Authority со ссылкой на пресс-службу немецкого бренда, через год-другой хот-хэтч вернется на рынок в новом кузове Mk8.

Есть предположение, что новый Golf R могут оснастить 400-сильным. Хот-хэтч с полным приводом 4Motion c электронной имитацией межколесного самоблока XDS+ и дрифт-режимом cоставит конкуренцию Mercedes-AMG A 45.