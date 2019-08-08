Автомобильный портал Motorpage
8 авг 2019

Volkswagen снял с конвейера Golf R

Volkswagen снял с конвейера Golf R
Автор фото: фирма-производитель

Плачьте любители «заряженных Гольфов» история ваших любимцев подошла к концу, ибо в 2020 году компания не намерена продавать свои «горячие» модели

Ладно, успокойтесь, ничего с  семейством R не случится, просто  на конвейер уже встает обычный Golf восьмого поколения и прекращение производства предшественника, пусть и «заряженного», выглядит логичным решением.  Между тем, как сообщает Motor Authority со ссылкой на пресс-службу немецкого бренда, через год-другой хот-хэтч вернется на рынок в новом кузове Mk8.

Есть предположение, что новый Golf R могут оснастить 400-сильным. Хот-хэтч с полным приводом 4Motion c электронной имитацией межколесного самоблока XDS+ и дрифт-режимом cоставит конкуренцию Mercedes-AMG A 45.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Golf R

Новый VW Golf R: больше мощности

27 мая 2019

Volkswagen обновил «заряженную» модификацию Golf

26 декабря 2016

Серийный Volkswagen Golf R 400 позиционируется как самый мощный хот-хэтч в мире

27 июля 2015
Volkswagen Golf R 2014

Volkswagen Golf R станет серийным

24 апреля 2015
Golf R Variant

Volkswagen показал первый компактный универсал в линейке Golf R

20 ноября 2014
Volkswagen Golf R 400 Concept 2014

Концепт Volkswagen Golf R400 получит серийное воплощение

13 ноября 2014

 Новости Volkswagen Golf R

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC40 - volvo xc40 2018 хипстер с айпадом Тест драйв
08 августа 2019

Volvo XC40
"Volvo XC40: хипстер с айпадом"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 утэлитарность
Тест драйв
06 августа 2019

Mitsubishi L200
"Утэлитарность"
Renault Arkana - renault arkana 2020 вид спереди
Тест драйв
05 августа 2019

Renault Arkana
"Прошла ли Renault Arkana тест на совместимость преимуществ легковушки и кроссовера?"
- harley-davidson iron 1200 он такой один
Мотоциклы
04 августа 2019


"Он такой один"

Написано новостей:

2 3 9 5 1