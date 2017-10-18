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18 окт 2017

Названа дата премьеры новой Volkswagen Jetta

Названа дата премьеры новой Volkswagen Jetta

Седан Volkswagen Jetta пользуется спросом на развивающихся рынках, в том числе и на российском, где он по популярности уступает лишь бюджетнику Polo и кроссоверу Tiguan. Но место премьеры нового поколения VW Jetta немцы выбрали автосалон в Детройте, который состоится в январе следующего года.

По всей видимости в Volkswagen решили улучшить свои позиции в Северной Америке. Да и сама Volkswagen Jetta серьезно изменится. Конечно, ее дизайн останется верен корпоративным стандартам, но она станет приземистее, линии будут острее, а окошки позади задних дверей добавят солидности.

Как и другие новые модели компании Volkswagen Jetta будет построена на модульной платформе MQB, причем глава Североамериканского отделения Volkswagen Генрих Вокбен заявил о том, что в отделке салона будут использоваться премиальные материалы.

Седан наверняка получит новые двигатели: 1,4- и 2-литровые турбомоторы TSI, но на некоторых рынках останется и 1,6-литровый агрегат. А вот дизельный вариант может вообще не появиться: в Европе VW Jetta почти не покупают, а на остальных рынках доля дизельных модификаций очень мала.

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При написании новости использовалась информация:
VVVortex

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