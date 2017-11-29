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29 ноя 2017

Volkswagen опубликовал первое изображение новой Jetta

Volkswagen опубликовал первое изображение новой Jetta
Автор фото: фирма-производитель

Канадское отделение Volkswagen опубликовало первый тизер нового поколения седана Jetta и запустило обратный счетчик до премьеры модели. Судя по нему, новое поколение седана покажут в январе на автосалоне в Детройте.

На затемненном изображении сложно разобрать детали, но новое поколении Jetta уже оказывалось в объективах фотошпионов. Седан станет приземистее, линии будут острее, а окошки позади задних дверей добавят солидности.

Как и другие новые модели компании Volkswagen Jetta будет построена на модульной платформе MQB, причем глава Североамериканского отделения Volkswagen Генрих Вокбен заявил о том, что в отделке салона будут использоваться премиальные материалы.

Седан наверняка получит новые двигатели: 1,4- и 2-литровые турбомоторы TSI, но на некоторых рынках останется и 1,6-литровый агрегат. А вот дизельный вариант может вообще не появиться: в Европе VW Jetta почти не покупают, а на остальных рынках доля дизельных модификаций очень мала.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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