Канадское отделение Volkswagen опубликовало первый тизер нового поколения седана Jetta и запустило обратный счетчик до премьеры модели. Судя по нему, новое поколение седана покажут в январе на автосалоне в Детройте.

На затемненном изображении сложно разобрать детали, но новое поколении Jetta уже оказывалось в объективах фотошпионов. Седан станет приземистее, линии будут острее, а окошки позади задних дверей добавят солидности.

Как и другие новые модели компании Volkswagen Jetta будет построена на модульной платформе MQB, причем глава Североамериканского отделения Volkswagen Генрих Вокбен заявил о том, что в отделке салона будут использоваться премиальные материалы.

Седан наверняка получит новые двигатели: 1,4- и 2-литровые турбомоторы TSI, но на некоторых рынках останется и 1,6-литровый агрегат. А вот дизельный вариант может вообще не появиться: в Европе VW Jetta почти не покупают, а на остальных рынках доля дизельных модификаций очень мала.