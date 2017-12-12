Компания Volkswagen раскрыла внешность нового поколения седана Jetta в профиль. По единственному тизеру сложно сделать окончательные выводы, но кое что заметно и сейчас.

Передняя часть во многом будет перекликаться с нынешним флагманом марки, лифтбэком Arteon, который в России не продается. У седана стал гораздо более динамичным профиль: слегка ниспадающая крыша и приподнимающаяся оконная линия. Практически все углы острые, а ближе к задней части прослеживается сходство с седаном Audi A3.

Как и другие новые модели компании Volkswagen Jetta будет построена на модульной платформе MQB, причем глава Североамериканского отделения Volkswagen Генрих Вокбен заявил о том, что в отделке салона будут использоваться премиальные материалы.

Седан наверняка получит новые двигатели: 1,4- и 2-литровые турбомоторы TSI, но на некоторых рынках останется и 1,6-литровый агрегат. А вот дизельный вариант может вообще не появиться: в Европе VW Jetta почти не покупают, а на остальных рынках доля дизельных модификаций очень мала.