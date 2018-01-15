На автосалоне в Детройте состоялась премьера седьмого поколения седана Volkswagen Jetta. Немцы возлагают на эту модель большие надежды на рынке Северной Америки, ведь именно VW Jetta является здесь самой продаваемой моделью марки.

Начнем с самого важного: в Детройте было объявлено, что Volkswagen не планирует делать европейскую версию седьмого поколения Jetta. Машина будет представлена только в Северной Америки (здесь ее будут собирать в Мексике) и позднее в Китае под именем Sagitar. Значит ли это, что Россия лишится седана, который занимает третью, после Polo и Tiguan строчку в рейтингах продаж Volkswagen на нашем рынке? Не исключено: еще в конце прошлого года немцы объявили, что на таких рынках как Россия, Индия и Южная Америка сосредоточатся на кроссоверах. С другой стороны: в России будет продаваться большой кроссовер VW Atlas (под именем Teramont), а в Европу его также не планируют поставлять. Как VW Jetta Atlas продается только в Северной Америке и Китае.



Вернемся к самой новинке. Модель переехала на модульную платформу MQB. В длину она выросла на 45 мм (до 4702 мм), колесная база отныне равна 2686 мм (+35 мм), ширина выросла на 21 мм до 1799 мм, а в высоту Jetta прибавила 6 мм (до 1459 мм). При этом, по сравнению с предшественницей машина стала короче на 10 мм спереди и на 18 мм длиннее сзади. Все это сделало ее облик более динамичной, а «острый» дизайн заметно омолодил седан. Впрочем, для сохранения престижности были оставлены окошки позади задних дверей, а машина обильно сдобрена хромированными декоративными элементами.

Полностью преобразился и интерьер. Во-первых, он стал минималистким, разделенным на два уровня. На верхнем два широких экрана (один из них отвечает за приборную панель, второй — за информационно-развлекательную систему), на втором — лишь блок климат-контроля. Правда, виртуальная приборка доступна в качестве базового оснащения только для топовых версий. Но минимум кнопок будет на всех вариантах. Причем и те, что остались в большинстве своем (даже на руле) сенсорные.

Для Северной Америки будет доступен один единственный двигатель: 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. Во всех версиях кроме базовой он агрегатируется 8-ступенчатым «автоматом». Для базовой версии, которая получила 6-ступенчатую механическую коробку передач, АКП предлагается за доплату.