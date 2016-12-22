Пресс-служба немецкой компании Volkswagen сообщает о расширении списка технического оснащения всех комплектаций седана Jetta для российского рынка.

За несколько недель до вступления в силу Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который предполагает обязательное наличие на всех транспортных средствах, реализуемых на территории РФ, отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, немецкий автопроизводитель решил заодно переоснастить один из своих российских бестселлеров – седан VW Jetta.

Немецкие седаны 2017 модельного года, серийное производство которых налажено в Нижегородской области, получили расширенный - и не только за счет уже упомянутой системы ЭРА-ГЛОНАСС – список опций. Так, уже в базовой комплектации Conceptline автомобиль будет оснащаться системой обогрева передних кресел, комплектом из шести подушек безопасности (боковые + шторки), а также полноразмерной «запаской».

Версии Trendline и Comfortline будут поставляться с центральным замком с удаленным управлением, а также новыми декоративными вставками в салоне.

В список опций комплектаций Comfortline и Highline добавлена фронтальная оптика со светодиодной «начинкой», а также в два раза увеличено количество динамиков аудиосистемы (8 шт. против старых 4 шт.).

Вне зависимости от комплектации, VW Jetta 2017 года будет иметь в списке технического оснащения съемную пластиковую заглушку для защиты радиатора в зимой.

Естественно, что с увеличением дополнительных опций, увеличилась и цена автомобиля. Так, начальный ценник на эту модель с 1,6-литровым MPI мощностью 90 л.с. и 5-ступентчатой механической КПП составляет 939 тысяч рублей (+33 тыс. руб.). На аналогичную сумму подорожали и комплектации Comfortline и Highline, до 1,109 млн и 1,179 млн руб. соответственно. Наценка же для комплектаций Trendline и Allstar составляет от 13 до 25 тыс. руб.

Официальные дилеры немецкой компании в России уже открыли прием заказов на модернизированный VW Jetta, «живые» же автомобили появятся в шоу-румах только к концу января.