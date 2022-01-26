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26 янв 2022

С конвейера сошел последний Volkswagen Passat Sedan

С конвейера сошел последний Volkswagen Passat Sedan
Автор фото: фирма-производитель

В Европе эту модель отправили на покой еще в конце 2021 года. Сегодня, последний седан Passat сошел с конвейера завода Volkswagen в Чаттануге, штат Теннесси

Какое-то время Passat будет продаваться в кузове универсал, однако и ему уже подготовлена замена в виде электромобиля Aero B, который выйдет на рынок в 2023 году. В России модель по-прежнему доступна в двух кузовах, однако, по неподтвержденным данным Passat покинет наш рынок уже этим летом.

Давайте вспомним историю этой легендарной модели, ведь ее конвейерная жизнь велика и составляет, без малого, целых пятьдесят лет.  Дебют Volkswagen Passat состоялся в 1973 году. Причем изначально Passat был хэтчбеком -  форм-фактор седана принадлежал соплатформенной Audi 80. Зато у «Пассата» было разнообразие кузовов: хэтчбеки, фастбеки, лифтбэки (как трехдверные, так и пятидверные). Разумеется, Passat предлагался в кузове универсал (дебют в 1974 году). Седаном же модель стала лишь после смены поколения. Правда был нюанс, такие машины продавались лишь в странах Южной Америки и под совсем другим названием – Volkswagen Santana.

Надо сказать, что второе поколение «Пассата» было очень долгоиграющим. Если принять во внимание, что седан Santana в 1983 году получил китайскую прописку, то можно говорить о тридцатилетнем производстве, так как последняя Santana Vista сошла с конвейера в 2012 году, и пусть китайцы постоянно работали над дизайном – технически Passat B2 из 1981 года и Santana Vista из 2012 года – это одна и та же машина!

Третье поколение Passat (B3) появилось в 1988 году, и его, как и последующий B4 очень любили и ценили на постсоветском пространстве – в России и СНГ. Машина славилась своей  неприхотливостью и надежностью. Даже сегодня на наших дорогах можно встретить «Пассаты», которые намотали по  нескольку сотен тысяч километров.  Что касается уходящего поколения, то оно является восьмым по счету.

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