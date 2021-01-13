Volkswagen вывел на тесты новый Polo

Нет, речь идет не о Polo Sedan, а о европейском хэтчбеке, который является абсолютно самостоятельной и, как следствие, иной моделью

Судя по шпионским снимкам, новинку подведут под корпоративный стандарт. Иначе говоря, в ней появятся некоторые черты от старших моделей. Например, передняя оптика, которую выполнят в стиле оной у моделей Golf и Tiguan. Также Polo проведут «подтяжку лица» при помощи новых бамперов и решетки радиатора.

Что до технической начинки, то здесь нет никакой ясности. По одним данным – гамма моторов останется без изменений. Напомним, что в нее входят литровые атмосферные движки с мощностью в 65 и 75 лошадиных сил, турбо-агрегаты того же объема и дизельные моторы. По другим же данным – моторную линейку пересмотрят и добавят в нее гибриды.