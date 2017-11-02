В спортивном отделении Volkswagen собрали первые прототипы экстремальной версии компактного хэтчбека Polo R. Машины оснащены 2-литровым турбодвигателем мощностью 300 л.с.

Впрочем, пока инженеры трудятся над прототипами, маркетологи компании так до конца и не определились: нужна ли Polo такая версия. Ведь спрос на нее будет только в Европе да и то, предельно низкий, а марка сегодня находится не в том состоянии, чтобы позволять себе имиджиевые убыточные проекты.

По данным британского Autocar экспериментируют инженеры и с системой полного привода: маленькому хэтчбеку со столь мощным мотором будет тяжеловато с приводом только на передние колеса.

Новое поколение Volkswagen Polo уже имеет в гамме «заряженную» версию: это традиционный вариант GTI. После смены поколений хот-хэтч получил 2-литровый турбодвигатель мощностью 200 л.с. и роботизированную коробку DSG6. Для пуристов в следующем году появится версия и с механической коробкой.