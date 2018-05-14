Автомобильные журналисты в очередной раз обнаружили заводской дефект, который серьезно влияет на безопасность и вынудили производителя отозвать все выпущенные автомобили.

Много лет назад первое поколение Mercedes-Benz A-класса перевернулось на «лосином тесте» (быстрой смене полос, имитирующей объезд препятствия) шведских журналистов. Немецкая компания была вынуждена отозвать все автомобили и начала устанавливать систему стабилизации в базовой комплектации.

На этот раз настал черед Volkswagen. При тестах, проводимых финским изданием Tekniikan Maailma, выяснилось, что замок ремня безопасности одного из пассажиров может самопроизвольно отстегнуться. Причем тоже на лосином тесте.

Причиной стало расположение замков ремней безопасности левого и среднего пассажиров заднего ряда. Сама ситуация при которой один замок надавливает на другой и отстегивает ремень довольно редка: в машине должно быть пять пассажиров, а водитель должен выполнить как раз «лосиный тест» или иной резкий маневр.

Информацию журналисты передали в концерн Volkswagen, который спустя несколько дней после теста объявил о том, что отзовет все хэтчбеки Polo для устранения дефекта. Сейчас в компании разрабатывают «дорожную карту» для данной сервисной кампании.

Российского рынка эта проблема не касается: наш седан Volkswagen Polo построен мало того, что на старой платформе PQ25, а не на MQB, так и вовсе имеет мало общего с европейским хэтчбеком.