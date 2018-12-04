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4 дек 2018

Дизельных Volkswagen Tiguan больше не будет

Дизельных Volkswagen Tiguan больше не будет
Автор фото: фирма-производитель

Концерн официально прекращает продажи  дизельных «Тигуанов» на российском рынке. Само производство кроссоверов будет остановлено на следующей неделе

Причиной такого отказа, является отнюдь не плохой спрос. Напомним, что дизельные автомобили занимали примерно четверть от всего объема продаж Tiguan. По заявлению представителей компании, решение о прекращении продаж связано « с глобальными процессами в организации, направленными на сокращение вариативности и снижение производственных издержек».

Впрочем, пока  некоторое количество дизельных машин еще можно встретить у дилеров. Кстати те клиенты, которые оставляли заказы на дизельные автомобили, в качестве компенсации, смогут выбрать альтернативную бензиновую версию с некоторой дополнительной процедурой «покрытия издержек». Правда в Volkswagen не сообщили,  какого характера будет данная процедура. Возможно, речь идет о каком-либо финансовом варианте.

К слову, сокращение дизельных двигателей, по примеру Tiguan, не будет в обязательном порядке распространяться на другие модели  концерна в России. Например, Touareg сохранит нынешний дизель V6 3.0 TDI, так как именно эта версия пользуется наибольшим спросом.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, Авторевю

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