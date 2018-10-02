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2 окт 2018

Tiguan Offroad поступил к российским дилерам

Tiguan Offroad поступил к российским дилерам
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen анонсировала выход новой версии Тигуана на рынок РФ

В Европе эта модификация продаётся уже давно – сразу после обновления модели. Теперь «внедорожник» поступил и к нашим дилерам.

Новость несколько озадачила специалистов. Раньше внедорожниками было принято считать рамные машины с полным приводом, высоким дорожным просветом, хорошим углом въезда, усиленной подвеской и трансмиссией. Теперь терминология стараниями журналистов и маркетологов несколько меняется. Даже появился отдельный термин «полный внедорожник». Остаётся предположить, что «неполный внедорожник» - машина, которую можно сделать из паркетника.

Так ли это плохо? Tiguan Offroad получил новые бампера, колёса и высоту дорожного просвета. Угол въезда с новым «передком» стал 26 градусов вместо 18-ти. Предлагается двигатель 1,5 л, мощностью в 150 лошадей. Со временем обещают и двухлитровый с отдачей в 180 л.с., а затем и дизель 2,0 л в 150 лошадок.

Кроме того, в машине много нововведений, таких, как современная мультимедиа система с большим дисплеем, коврики и пороги с логотипом «Offroad», а также электропривод задней двери.

В общем, не полный внедорожник. Но и объявленная цена в 1 739 тысяч рублей – скажем, не для полного внедорожника. При этом машина, действительно, неплохо себя чувствует при отсутствии твёрдого покрытия. И пусть не полностью, но в достаточной степени оправдывает своё гордое название.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, Драйв

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