Пресс-служба немецкой компании Volkswagen опубликовала полный прайс-лист на новое поколение кроссовера Tiguan для российского авторынка.

За два месяца до старта продаж долгожданного кроссовера Tiguan второго поколения немецкий автопроизводитель поделился подробностями о комплектациях новинки и назвал ее рублевые цены.

Так, немецкий кроссовер будет представлен на российском рынке в трех комплектациях: Trendline, Comfortline и Highline. Также, VW Tiguan можно будет заказать в двух модификациях – стандартной и внедорожной с пакетом Offroad, которая отличается увеличенным до 24 градусов углом въезда, а также наличием электронных ассистентов при движении на спуске и подъеме (только для версии с системой полного привода) и расширенным функционалом цифровой приборной панели Active Info Display (которая входит в топовую комплектацию по умолчанию, а для остальных доступна только в виде дополнительной опции).

Вне зависимости от комплектации автомобиль, помимо отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, оснащается системами: контроля дистанции до впередиидущего автомобиля Front Assist, экстренного торможения City Emergency Braking, аварийного торможения Multiсollision Brake, распознавания состояния водителя, а также 3-зонным климат-контролем и подогревом для переднего ряда сидений и рулевого колеса.

В базовой комплектации Trendline, вдобавок к стандартному оснащению кроссовер получит еще и аудиосистему Composition Color с USB-портами и Bluetooth-интерфейсом, которая управляется с помощью сенсорного 5-дюймого дисплея. Кроме того, в этой версии доступен дополнительный пакет опций Media, в который входят: система автоматической парковки Park Assist и более современная аудиосистема Composition Media с более широким 8-дюймовым тачпадом и интерфейсом для синхронизации со смартфоном App-connect.

Более продвинутая версия Comfortline оснащается новой оптикой со светодиодной «начинкой», 230-ваттной розеткой в багажнике, полным комплектом парковочных датчиков и системой обогрева всех кресел. В качестве дополнительной опции для VW Tiguan Comfortline доступны: навигационная система, более удобные сиденья, панорамная крыша, беспроводное индукционное зарядное устройство для смартфонов и электрический привод для двери багажника.

Топовая модификация Highline, помимо всего вышеперечисленного, поставляется с 18-дюймовыми легкосплавными дисками, цифровой приборной панелью Active Info Display, система обогрева для лобового стекла, системой адаптивного освещения, а также аудиосистемой Composition Media. Список дополнительный опция для этой версии включает: 19-люймовые диски, систему кругового обзора Area View, кожаную отделку кресел и систему адаптивного круиз-контроля.

В моторную гамму второго поколения Volkswagen Tiguan вошли пять двигателей: два 1,4-литровых TSI мощностью 125 л.с. и 150 л.с., два 2,0-литровых TSI мощностью 180 л.с. и 220 л.с., а также двухлитровый TDI на тяжелом топливе с отдачей 150 л.с..

Базовый бензиновый двигатель будет доступен исключительно с системой переднего привода, а в паре с ним будет работать шестиступенчатые МКПП или «коробка» DSG с системой двойного сцепления. Более мощный 1,4-литровый TSI поставляется с теми же КПП и его можно заказать, как в передне-, так и в полноприводной версиях. Все 2,0-литровые силовые агрегаты будут доступны только в полноприводном исполнении кроссовера и будут оснащены 7-ступенчатой коробкой DSG.

Начальная стоимость кроссовера в базовой комплектации Trendline с 1,4-литровым двигателем мощностью 125 л.с., «механикой» и системой переднего привода составляет 1 459 000 рублей. Топовая же версия Highline с 2,0-литровым TSI мощностью 220 л.с, 7-ступенчатой DSG и системой полного привода обойдется будущему владельцу в 2 139 000 рублей.