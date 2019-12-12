Дизельный Volkswagen Touareg «подогрели»

Нельзя называть Volkswagen Touareg с двигателем 4,0 TDI слабым автомобилем: 422 дизельных «лошадок» и 900 Нм должно хватить для любых задач. Однако, представители мира тюнинга считают иначе - мощности много не бывает

Мастера из тюнинг-ателье ABT c помощью нового софта увеличили отдачу дизельного V8 на 78 л.с. и 70 Нм (до 500 л.с. и 970 Нм). Эти показатели превосходят аналогичные у Audi SQ7 или Bentley Bentayga Diesel. К сожалению, влияние прибавки мощности на динамику не уточняется. Напомним, что стандартный Touareg с таким мотором разменивает «сотню» за 4,9 секунды.

Над внешностью тоже поработали. Хотя на немецкий кроссовер установлено не так уж много визуальных доработок, нестандартные 22-дюймовые диски, занижение подвески на 38 мм спереди и 30 мм сзади, а также перетягивание хромированных элементов в черный глянец намекают на тот факт, что автомобилю явно поменяли характер.