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23 мар 2018

Volkswagen представил новый Touareg

Volkswagen представил новый Touareg
Автор фото: фирма-производитель

В рамках предпремьерных дней автосалона в Пекине Volkswagen представил третье поколение Touareg. Автомобиль заметно посолидлнел внешне, кругом хром, у машины брутальные формы, практически вся внешность позаимствована у концепта T-Prime.

Построенный на платформе MLB Evo автомобиль стал заметно крупнее: он прибавил 77 мм в длину (4878 мм), 44 мм в ширину (1984 мм), но стал ниже на 7 мм. Колесная база осталась почти неизменной (+2 мм) — 2895 мм. В Volkswagen особо отмечают, что объем багажника вырос с 697 до 810 литров. При этом снаряженная масса машины за счет использования алюминиевых сплавов уменьшилась на 100 кг.

Все внимание на салон: здесь царство премиальности, которая ранее была доступна только на премиальных собратьях Audi Q7 и Porsche Cayenne. На передней панели: два экрана, но они объединены в один и картинку на них можно настраивать по своему усмотрению. Приборная панель полностью виртуальная, на базе 12-дюймового экрана. Вплотную к нему стоит 15-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Есть и цветной проекционный дисплей.

Передние сиденья за доплату можно оснастить вентиляцией и массажем, а задний диван передвигается в продольной плоскости на 160 мм, его спинка наклоняется в пределах 27 градусов.

Volkswagen Touareg получил полный комплекс самых современных систем безопасности, включая и полуавтономную систему вождения, и систему ночного видения, и автопарковщик, способный работать с прицепом.

Никаких блокировок и прочего арсенала настоящего «проходимца» у Volkswagen Touareg больше нет. Внедорожных режимов несколько, но все они управляются электроникой. Зато появилась пневмоподвеска. В общем, отныне Touareg не внедорожник, а кроссовер, который просто позиционируется еще выше, чем Teramont.

На старте продаж Volkswagen Touareg будет продаваться с тремя турбодизелями и одним бензиновым мотором. Первые представлены 3-литровым TDI мощностью 231 и 285 л.с., а также 4-литровым V8 TDI мощностью 421 л.с. Бензиновая версия оснащается 3-литровым V6 с турбонаддувом мощностью 340 л.с.

В Volkswagen говорят, что новое поколение Touareg ориентировано на рынки Китая, Европы и России, то есть рынку США осталось довольствоваться лишь более простым Atlas/Treatmont. К нам живые автомобили доберутся в середине этого года, но цены и комплектации пока неизвестны.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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