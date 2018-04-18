Третье поколение Volkswagen Touareg было представлено в конце марта на специальном мероприятии накануне автосалона в Пекине. Вскоре внедорожник, окончательно превратившийся в кроссовер, доберется и до нас.

На российском рынке третье поколение Volkswagen Touareg будет представлено с тремя двигателями: бензиновыми мощностью 249 и 360 л.с., а также турбодизелем мощностью 249 л.с. Трансмиссия — безальтернативный 8-ступенчатый «автомат», привод — исключительно полный.

Комплектаций для российского рынка предусмотрено три: Status, Respect и топовая R-Line. Пока Volkswagen назвал цену только на базовую версию: 3 299 000 рублей, это на 240 тысяч рублей больше, чем стоит в «базе» предыдущее поколение Touareg, которое еще есть у дилеров.

Базовую комплектацию язык не поворачивается назвать «пустой»: здесь есть кожаные сиденья (передние с электрорегулировками и обогревом), мультируль, система автоматического переключения фар с дальнего света на ближний, противотуманные фары, система предупреждения об опасности столкновения, датчики контроля давления в шинах, круиз-контроль с ограничителем скорости, информационно-развлекательная система с 9-дюймовым экраном и навигацией, парктрониками спереди и сзади, 2-зонным климат-контролем.

В комплектации Respect добавляются рейлинги на крыше, обогрев задних сидений, пневмоподвеска с электронной регулировкой дорожного просвета и жесткости амортизаторов, система бесключевого доступа в салон и пуска двигателя кнопкой, электропривод багажной двери, сигнализация, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirrorlink, система помощи при парковке, камера заднего вида.

Топовая версия R-Line получила виртуальную приборную панель и мультимедийную систему с 15-дюймовым широкоформатным экраном с возможностью управления информационно-развлекательной системой жестами память настроек передних сидений, электропривод рулевой колонки, тонировку задних стекол.

Список опций впечатляет: несколько листов мелким шрифтом. Есть и несколько отдельных пакетов опций, которые должны быть более выгодными: «Техника», «Премиум», «Комфорт» и т.д.

