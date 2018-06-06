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6 июн 2018

VW Touareg: раскрыты российские цены и комплектации

VW Touareg: раскрыты российские цены и комплектации
Автор фото: фирма-производитель

Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на Touareg третьего поколения. Одновременно компания назвала цены и доступные комплектации этой новинки.

На российском рынке цены на Touareg начинаются с отметки 3 299 000 рублей, это на почти на четверть миллиона больше, чем стоила базовая версия прошлого поколения.

Всего комплектаций три: Respect, Status и R-Line. Двигателей также предусмотрено три: бензиновые мощностью 249 и 360 л.с., а также турбодизель мощностью 249 л.с. Вне зависимости от двигателя и комплектации Volkswagen Touareg будет продаваться у нас только с 8-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом.

Базовая версия Respect доступна для младшего бензинового двигателя и турбодизеля (3 749 000 рублей). В нее входят кожаные сиденья (передние с электрорегулировками и обогревом), мультируль, система автоматического переключения фар с дальнего света на ближний, противотуманные фары, система предупреждения об опасности столкновения, датчики контроля давления в шинах, круиз-контроль с ограничителем скорости, информационно-развлекательная система с 9-дюймовым экраном и навигацией, парктрониками спереди и сзади, 2-зонным климат-контролем.

Комплектация Status обойдется как минимум в 3 739 000 рублей для бензинового 249-сильного двигателя и 4 189 000 рублей для варианта с турбодизелем. С самым мощным мотором VW Touareg Status стоит 4 439 000 рублей.

В эту комплектацию, дополнительно к Respect входят рейлинги на крыше, обогрев задних сидений, пневмоподвеска с электронной регулировкой дорожного просвета и жесткости амортизаторов, система бесключевого доступа в салон и пуска двигателя кнопкой, электропривод багажной двери, сигнализация, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirrorlink, система помощи при парковке, камера заднего вида.

Toповое исполнение R-Line доступно для турбодизеля (4 539 000 рублей) и 360-сильного бензинового мотора V6 (4 789 000 рублей. Оно включает в себя виртуальную приборную панель и мультимедийную систему с 15-дюймовым широкоформатным экраном с возможностью управления информационно-развлекательной системой жестами память настроек передних сидений, электропривод рулевой колонки, тонировку задних стекол.

Впрочем, эти цены сложно назвать окончательными: списку опций позавидует практически любая модель премиум-сегмента. Он занимает несколько листов и если выбирать опции бездумно, то цена любого варианта с легкостью перевалит через пять миллионов рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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