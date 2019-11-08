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8 ноя 2019

VW Touareg в России получил новый мотор

VW Touareg в России получил новый мотор
Автор фото: фирма-производитель

Теперь можно однозначно говорить, что у внедорожника появилась самая мощная, быстрая и дорогая модификация, так как новый двигатель является прерогативой лишь старших комплектаций

Забавно, что теперь у "Туарега" в нашей стране есть сразу два шестицилиндровых мотора: 249-сильному трехлитровому дизелю присоединился бензиновый двигатель аналогичного объема. Отдача нового мотора V6 составляет 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Что касается трансмиссии, то в паре с новым двигателем работает 8-ступенчатый автомат. Если говорить о характеристиках, то на разгон до 100 км/ч новая модификация внедорожника потратит 5,9 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч: что является лучшим результатом среди всех спецификаций Touareg.

Интересно, что устанавливаться новый двигатель будет только на самые дорогие версии. В официальном сообщении упоминается лишь комплектация Exclusive, но в прайс-листе на сайте Volkswagen в России можно отыскать и Touareg R-Line с этой же силовой установкой.

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