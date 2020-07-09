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9 июл 2020

50-летнему Volkswagen Beetle пересадили мотор V8 от Chevrolet

50-летнему Volkswagen Beetle пересадили мотор V8 от Chevrolet
Автор фото: фирма-производитель

Своеобразный хот-род на базе немецкого автомобиля получил прозвище «Фольксрод»

Чтобы вместить 5,7-литровый двигатель, который занял место оригинального четырехцилиндрового бензинового мотора объемом 1,6 литра и мощностью 50 лошадиных сил, Beetle лишили крыльев. Мотор от Chevrolet дополнили головками цилиндров и крышками клапанов Edelbrock, установили новый впускной коллектор и карбюратор. В оснащение также вошла трехступенчатая автоматическая трансмиссия TH350 от TCI Automotive, до сих пор популярная у гонщиков на дрэговую дистанцию в четверть мили.

Под пересаженный двигатель подогнали шасси и раму «Фольксрода». Спортивные койловеры, заменившие штатную заднюю подвеску, легко регулируются и позволяют менять клиренс. В салоне установили сиденья с усиленной боковой поддержкой и поясными ремнями безопасности, а заднюю часть двухдверного автомобиля занял топливный бак.

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