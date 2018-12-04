Прихлопнем "Жука"

История легендарного Volkswagen Beetle, размахом в десятилетия, подходит к концу. В 2019 году производство автомобиля завершится. По этому поводу компания Volkswagen презентовала на автосалоне в Лос-Анджелесе прощальную версию "Жука"

К слову, она так и называется- Final Edition. Внешне модель отличается от других "Жуков" лишь стайлингом. Прощальная версия автомобиля получила хромированные элементы в отделке кузова и новые колесные диски, окрашенные в белый цвет. Кроме того, шильдик Turbo на крышке багажника заменили на Beetle. В салоне можно выделить богатую отделку сидений с ромбовидной прострочкой. Собственно, это все изменения - остальные пункты, в том числе и оснащение, полностью стандартны.

Что можно назвать относительно уникальным, так это окраску кузова. Дело в том, что автомобилю будут доступны два эксклюзивных цвета: Safari Uni (бежевый) и Stonewashed Blue (светло-синий). Кроме того, все "жуки" финальной серии будут оснащены мощным мотором - речь идет о двигателе мощностью 176 лошадиных сил, который будет комплектоваться 6-ступенчатой АКПП.