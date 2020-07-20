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20 июл 2020

Volkswagen Beetle могут воскресить в виде электрокара

Volkswagen Beetle могут воскресить в виде электрокара
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen подал заявку в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза на регистрацию товарного знака «e-Beetle», который намекает на возвращение легендарного «Жука» с электрической силовой установкой

Volkswagen попрощался с Beetle год назад: последний экземпляр хэтчбека с 80-летней историей собрали на заводе в мексиканском Пуэбле. Тогда глава компании Герберт Дисс сказал, что «Жук» снят с конвейера навсегда. Однако двумя годами ранее он же заявлял о том, что в будущем хэтчбек может вступить в новую эпоху электрификации и «переехать» на модульную архитектуру MEB, разработанную для «зеленых» автомобилей. Beetle на электротяге станет не первой классической моделью Volkswagen, воскрешенной в новом статусе. Известно, что к 2022 году компания выпустит электрический однообъемник ID.7 с внешностью в духе классического Microbus образца 1950 года.

Производством e-Beetle может заняться отделение Volkswagen Group Components, специализирующееся на аккумуляторах. В прошлом году его специалисты представили экземпляр электрического «Жука», собранный совместно с фирмой eClassics. Электрокар оснастили силовой установкой от ситикара e-up! мощностью 82 лошадиных силы и батареей емкостью 36,8 киловатт-часа. Запас хода такого хэтчбека составил 200 километров.

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