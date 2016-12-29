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29 дек 2016

Volkswagen сокращает модельный ряд в России

Volkswagen сокращает модельный ряд в России
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба немецкой компании Volkswagen сообщает о полном прекращении продаж компактного хэтчбека Beetle на российском рынке.

Российское представительство немецкого автопроизводителя прекратило принимать заказы на одну из старейших моделей Volkswagen. К сожалению, официально, причины подобного решения не разглашаются. Впрочем, желающие приобрести легендарный «Жук» пока еще могут это сделать – у некоторых дилеров VW еще остались нераспроданные запасы на складах.

Напомним, что серийное производство хэтчбека Volkswagen Beetle текущего поколения осуществляется на мощностях мексиканского предприятия компании. На российском рынке эта модель появилась только в 2013 году. Она была представлена с моторной гаммой, включающей три бензиновых двигателя с рабочим объемом 1,2, 1,4 и 2,0 литра, работающие в диапазоне мощностей от 105 л.с. до 210 л.с.. В зависимости от комплектации эти силовые агрегаты оснащались механической или роботизированной КПП. Начальная стоимость компактного хэтчбека в базовой комплектации составляет 1 070 000 рублей.

По итогам первых 12 месяцев присутствия на рынке, объем продаж Volkswagen Beetle был зафиксирован на уровне 992 экземпляров. При этом, уже через год этот показатель сократился более чем в три раза (-39,5%), до 392 экземпляров.

Стоит отметить, что немецкий автопроизводитель принял решение к концу 2018 года полностью свернуть производство этой модели. Как утверждают в компании, основным мотивом для такого решения стало падение объемов реализации VW Beetle практически на всех ключевых рынках.

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При написании новости использовалась информация:
Tvoe-Avto, Wroom, Автостат

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