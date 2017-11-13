Volkswagen принял решение отправить в тираж несколько моделей, которые приносят ему одни убытки. Сначала это был Phaeton, затем настал черед Scirocco, скоро прекратятся и продажи VW Beetle. И, что характерно, с каждой из моделей немцы не расстаются навсегда, а планируют заменить их электромобилями.

По словам главы марки Volkswagen Герберта Дисса, Volkswagen Beetle в будущем получит идеологического наследника. Но машина будет иметь электрическую силовую установку и задний привод, чтобы быть ближе к истокам. По словами Дисса окончательное решение пока не принято, впрочем то же самое представители компании говорят и о Scirocco.

В случае принятия положительного решения модель будет построена на платформе MEB, которую в концерне Volkswagen создали специально для электромобилей. Всего Volkswagen планирует вывести на рынок 15 моделей на MEB, три из них уже известны: это городской хэтчбек I.D., кроссовер I.D. Crozz и минивэн I.D. Buzz.

