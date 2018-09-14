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14 сен 2018

«Жука» больше не будет?

«Жука» больше не будет?
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн VW сообщил о намерении прекратить выпуск «жуков», ссылаясь на низкую рентабельность и не очень высокий спрос. В сети сразу появилось много сообщений об уходе Beetle с рынка уже в следующем году

Если внимательно отнестись к сообщению производителя, становится понятно, что немцы осторожны. Руководство Фольксвагена говорит, что финальная версия будет выпущена в 2019 году. Она будет называться Final Edition. Раскрыты некоторые подробности этой версии. Два вида кузова – купе и кабриолет. Много современных опций управления и комфорта. Представительный дизайн, большие диски, много хромовых элементов.

Немцы не сообщают, сколько времени эта «финальная версия» будет сходить с конвейера. И хотя разговоры о скором конце Beetle возникают довольно регулярно, уместно вспомнить, что концерн уже сообщал о прекращении производства этой модели. Это было в 90-е годы. Разработка новых моделей и производство серийных действительно на некоторое время прекратилось. Но, как мы знаем, было возобновлено «по просьбам многочисленных поклонников» и продолжается до сих пор. Может быть рано «жука» хоронить?

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, Авторевю

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