Жуки и батарейки

Нет, мы не будем сейчас петь легендарную песню, а поговорим о классическом Volkswagen Beetle, который был превращен в электромобиль. Шоу-кар будет выставлен на стенде марки на Франкфуртском автосалоне

Да, этот автомобиль является фирменной разработкой - он построен отделением Volkswagen Group Components, отвечающим за направление аккумуляторных батарей. Жук оснащен силовой установкой от современной модели e-up! К слову, тяговая литий-ионная батарея состоит из 14 модулей и имеет емкость 36,8 киловатт-часа и ее установка потребовала усиления шасси и тормозных механизмов.

Мощность e-Beetle составляет 82 лошадиные силы. С места до 50 километров в час электрический «Жук» разгоняется менее чем за четыре секунды, до 80-ти — за восемь секунд. Заявленный запас хода — 200 километров, максимальная скорость — 150 километров в час. Интересный факт, как заявил председатель правления Volkswagen Group Components Томас Шмолл, компания рассматривает возможность переделки в электрокары и других исторических моделей концерна.