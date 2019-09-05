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5 сен 2019

Жуки и батарейки

Жуки и батарейки
Автор фото: фирма-производитель

Нет, мы не будем сейчас петь легендарную песню, а поговорим о классическом Volkswagen Beetle, который был превращен в электромобиль. Шоу-кар будет выставлен на стенде марки на Франкфуртском автосалоне

Да, этот автомобиль является фирменной разработкой - он построен отделением Volkswagen Group Components, отвечающим за направление аккумуляторных батарей.  Жук оснащен силовой установкой  от современной модели e-up! К слову, тяговая литий-ионная батарея состоит из 14 модулей и имеет емкость 36,8 киловатт-часа и ее установка потребовала усиления шасси и тормозных механизмов.

Мощность e-Beetle составляет 82 лошадиные силы. С места до 50 километров в час электрический «Жук» разгоняется менее чем за четыре секунды, до 80-ти — за восемь секунд. Заявленный запас хода — 200 километров, максимальная скорость — 150 километров в час. Интересный факт, как заявил председатель правления Volkswagen Group Components Томас Шмолл, компания рассматривает возможность переделки в электрокары и других исторических моделей концерна.

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