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11 апр 2025

Продажи электромобилей Volkswagen в Европе выросли вдвое, а в Китае рухнули на треть

Продажи электромобилей Volkswagen в Европе выросли вдвое, а в Китае рухнули на треть
Автор фото: фирма-производитель

В первом квартале 2025 года Volkswagen значительно увеличил продажи электромобилей в Европе, однако столкнулся с серьезным падением на китайском рынке

По данным автоконцерна, спрос на батарейные электрокары в Европе вырос более, чем в два раза, тогда как в Китае продажи упали более, чем на 33%. Отмечается, что на каждые 10 проданных электрокаров в Германии, 7 приходится на Volkswagen. В то же время, Tesla Model Y, ранее занимавшая первое место на немецком рынке, опустилась на седьмую строчку, потеряв почти 70% продаж. Снижение спроса на электромобили Tesla связывают с противоречивыми высказываниями Илона Маска и устаревшей модельной линейкой.

С другой стороны, в Китае Volkswagen испытывает серьёзное давление со стороны местных производителей. Общие продажи концерна в Поднебесной снизились на 7,1%. Аналогичные трудности в стране испытывают и такие бренды, как Mercedes-Benz и Porsche.

Несмотря на это, Volkswagen рассчитывает на будущий рост продаж. В ближайшие месяцы компания выпустит обновленные версии моделей ID.3 и ID.4X. Кроме того, на автосалоне в Шанхае в апреле будет представлен первый серийный электромобиль нового бренда Audi и три новых электромобиля, разработанных совместно с китайскими партнёрами FAW, SAIC и JAC.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

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