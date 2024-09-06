У Volkswagen есть в запасе один или два года, чтобы сново стать прибыльным брендом

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц на встрече с работниками компании в штаб-квартире в Вольфсбурге заявил, что у бренда Volkswagen остался “один или два года”, чтобы выйти из кризиса. Напомним, что эти слова сказаны на фоне возможного закрытия некоторых заводов в Германии впервые за 87-летнюю историю компании

В частности, Арно Антлиц рассказал, что сейчас траты Volkswagen несоизмеримы с прибылью, и если такая тенденция сохранится, то бренд просто не успеет с переходом на новый путь развития. По мнению руководства, главной причиной таких проблем являются последствия пандемии COVID-19. Продажи на европейском рынке так и не смогли вернуться на доковидный уровень, и сейчас Volkswagen испытывает недостаток спроса примерно в 500 000 автомобилей, что эквивалентно производственным мощностям двух заводов. Как подчеркивает Антлиц, в этом виноваты не плохие продажи, а просто “рынка больше нет”.

Согласно сообщениям европейских СМИ, на встрече с руководством Volkswagen в Вольфсбурге присутствовало 25 000 сотрудников. Их обеспокоенность неминуемым сокращением штатов, вероятней всего, станет реальностью ближайшего будущего. Не исключено, что профсоюзы организуют забастовки против закрытия предприятий в Германии. К тому же, компании придется отказаться от многолетнего соглашения, дававшего работникам Volkswagen гарантии на трудоустройство.