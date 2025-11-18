Volkswagen готовит новый T-Roc R с гибридной силовой установкой

На европейских дорогах заметили прототипы Volkswagen T-Roc R следующего поколения. Также сообщается, что новая генерация получит гибридную силовую установку и ряд других важных изменений

Новый T-Roc R получил новый 2,0-литровый мотор мощностью 328 л.с. Этот же агрегат устанавливается на актуальную версию Golf R. Однако в T-Roc R он будет работать в паре с электромотором. Подобный шаг сделан ради соответствия нормам Euro 7. Кроссовер получит 7-ступенчатый робот и полный привод 4Motion. Механическая коробка в линейку не вернется.

На опубликованных снимках можно заметить и новую спортивную выхлопную систему, иные бампера, а также кованные диски диаметром 20дюймов. Рыночный дебют модели состоится в 2027 году. Одновременно с T-Roc R разрабатывает другую спортивную модификацию, которая должна будет занять место флагмана в линейке R.