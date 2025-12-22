Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2025

Volkswagen поставил крест на бензиновых компактных моделях в Европе

Volkswagen поставил крест на бензиновых компактных моделях в Европе
Автор фото: фирма-производитель

Глава марки Томас Шефер заявил, что в сегменте компактных автомобилей с ДВС перспектив больше нет. Дальнейшее развитие этого класса возможно только в формате электрокаров

Причина такого решения заключается в ужесточении экологических требований Евросоюза. Уже в ближайшие годы автопроизводителям предстоит значительно снизить средние выбросы CO2, а после 2030 года правила станут еще жестче. По словам руководства Volkswagen, разработка новых бензиновых моделей в этом сегменте потребовала бы столь высоких затрат, что автомобили утратили бы ценовую конкурентоспособность.

В результате такие модели, как Polo, со временем полностью перейдут на электротягу, а их преемниками станут электрокары семейства ID. Возвращение к компактным бензиновым автомобилям наподобие up! или Lupo в компании также считают бессмысленным на фоне появления доступных электрокаров.

Электрический Polo выйдет на рынок уже в следующем году с начальной ценой около 25 тысяч евро (2,36 млн рублей). В 2027 году Volkswagen представит ID Every1, который будет оцениваться от 20 тысяч евро (1,9 млн рублей). Кроме того, в линейке бренда появится компактный электрический кроссовер, сопоставимый по размерам с Polo. Все эти модели будут построены на платформе MEB+, разработанной специально для электромобилей.

При этом компания не собирается резко отказываться от бензиновых машин. Текущие версии Polo и T Cross останутся в продаже и будут существовать параллельно с электрическими аналогами до тех пор, пока рынок и регулирование окончательно не вытеснят ДВС из сегмента.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Gen.Urban

Volkswagen доверил изучение психологии пассажиров беспилотному автомобилю

17 декабря 2025
Volkswagen ID. Polo

Volkswagen показал новый ID. Polo. Электрический хэтч станет мощнее и просторнее бензинового

16 декабря 2025
Volkswagen T-Roc R

Volkswagen готовит новый T-Roc R с гибридной силовой установкой

18 ноября 2025
Volkswagen ID.Unyx 08

Volkswagen готовит 5-метровый электрокроссовер ID.Unyx 08 с запасом хода 700 километров

11 ноября 2025

Volkswagen начнет экспортировать китайские модели на международные рынки

29 сентября 2025
Volkswagen T-Roc (2026)

Volkswagen откладывает запуск ID. Roc и ID. Golf

17 сентября 2025

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Niva Travel - lada niva travel (2025) больше низов, плавнее ход Тест драйв
18 декабря 2025

Lada Niva Travel
"Больше низов, плавнее ход"
Foton Tunland V9 - foton tunland v9 (2025) когда пикап – это роскошь
Тест драйв
11 декабря 2025

Foton Tunland V9
"Когда пикап – это роскошь"
AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023)
Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 9 1