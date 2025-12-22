Volkswagen поставил крест на бензиновых компактных моделях в Европе

Глава марки Томас Шефер заявил, что в сегменте компактных автомобилей с ДВС перспектив больше нет. Дальнейшее развитие этого класса возможно только в формате электрокаров

Причина такого решения заключается в ужесточении экологических требований Евросоюза. Уже в ближайшие годы автопроизводителям предстоит значительно снизить средние выбросы CO2, а после 2030 года правила станут еще жестче. По словам руководства Volkswagen, разработка новых бензиновых моделей в этом сегменте потребовала бы столь высоких затрат, что автомобили утратили бы ценовую конкурентоспособность.

В результате такие модели, как Polo, со временем полностью перейдут на электротягу, а их преемниками станут электрокары семейства ID. Возвращение к компактным бензиновым автомобилям наподобие up! или Lupo в компании также считают бессмысленным на фоне появления доступных электрокаров.

Электрический Polo выйдет на рынок уже в следующем году с начальной ценой около 25 тысяч евро (2,36 млн рублей). В 2027 году Volkswagen представит ID Every1, который будет оцениваться от 20 тысяч евро (1,9 млн рублей). Кроме того, в линейке бренда появится компактный электрический кроссовер, сопоставимый по размерам с Polo. Все эти модели будут построены на платформе MEB+, разработанной специально для электромобилей.

При этом компания не собирается резко отказываться от бензиновых машин. Текущие версии Polo и T Cross останутся в продаже и будут существовать параллельно с электрическими аналогами до тех пор, пока рынок и регулирование окончательно не вытеснят ДВС из сегмента.