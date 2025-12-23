Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2025

Volkswagen готовит для Китая электрический кроссовер с запасом хода 730 км

Автор фото: фирма-производитель

Официальные изображения кроссовера ID.Unyx 08 опубликовал сам Volkswagen, а некоторые технические характеристики модели стали известны из базы данных местного Минпромторга

Согласно данным, для ID.Unyx 08 сертифицированы две батареи производства CATL емкостью 82,4 и 95 кВт*ч. В зависимости от версии электрокроссовер сможет проезжать без подзарядки 630, 700 или 730 км. Разница в показателях будет зависеть от количества электромоторов и типа привода. Стандартная заднеприводная версия получит электродвигатель на 313 л.с., а полноприводная вдобавок оснастят передним электромотором на 190 л.с. (суммарная мощность 503 л.с.).

Дизайн новинки заслуживает отдельного внимания. Внешний облик ID.Unyx 08 создан в новой стилистике, ориентированной на китайский рынок. Здесь нет привычной вставки под решетку радиатора, а оптика выполнена в виде светодиодных полос с «пиксельным» рисунком. Также можно заметить достаточно крупный пластиковый обвес, скрытые дверные ручки и широкие колесные диски, вероятно, размером 20 или 21 дюйм. Габариты модели составляют: длина – 5000 мм, ширина – 1954 мм, высота – 1672 мм, а колесная база – 3030 мм.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

