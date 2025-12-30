Автомобильный портал Motorpage
30 дек 2025

Появились подробности о новом седане Volkswagen ID.Unix 07

Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд компании Volkswagen для китайского рынка скоро пополнится новым большим седаном ID.Unix 07

ID.Unyx 07 в иерархии бренда расположится на ступень ниже флагманского кроссовера ID.Unyx 08. Седан построен на новой платформе, созданной Volkswagen в сотрудничестве с китайской компанией Xpeng. Габариты модели: длина – 4853 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1566 мм, а колесная база – 2826 мм.

Судя по опубликованным фотографиям, дизайн новинки выполнен в актуальной стилистике линейки ID.Unix. Модель выделяется широкими колесными арками, крупными воздухозаборниками, купеобразным кузовом и скрытыми дверными ручками.

Ожидается, что ID.Unyx 07 получит электромотор мощностью 231 л.с. и батарею емкостью 59,9 кВт*ч. Заявленный запас хода – 558 км.
 

