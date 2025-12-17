Volkswagen доверил изучение психологии пассажиров беспилотному автомобилю

После года закрытых тестов на полигонах экспериментальный прототип Gen.Urban выехал на дороги общего пользования в Вольфсбурге. Главной особенностью новинки стало полное отсутствие привычных органов управления

Ключевой задачей данного этапа является масштабное социологическое исследование. Инженеры бренда стремятся понять ощущения людей, которые находятся внутри капсулы под управлением искусственного интеллекта. Это позволит сформировать полноценное видение того, как будет работать автономный транспорт в будущем.

Через специальное мобильное приложение испытуемые смогут заранее настроить интерьер под свои предпочтения. Система позволяет регулировать положение сидений и температуру в салоне и даже выбирать оттенок фоновой подсветки. Но, как оказалось, они будут не одни в салоне. За «подопытными» будет наблюдать оператор на заднем сиденье. Он также в критической ситуации сможет перехватить управление автомобилем через специальный джойстик.