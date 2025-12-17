Автомобильный портал Motorpage
17 дек 2025

Volkswagen доверил изучение психологии пассажиров беспилотному автомобилю

Volkswagen доверил изучение психологии пассажиров беспилотному автомобилю
Автор фото: фирма-производитель

После года закрытых тестов на полигонах экспериментальный прототип Gen.Urban выехал на дороги общего пользования в Вольфсбурге. Главной особенностью новинки стало полное отсутствие привычных органов управления

Ключевой задачей данного этапа является масштабное социологическое исследование. Инженеры бренда стремятся понять ощущения людей, которые находятся внутри капсулы под управлением искусственного интеллекта. Это позволит сформировать полноценное видение того, как будет работать автономный транспорт в будущем.

Через специальное мобильное приложение испытуемые смогут заранее настроить интерьер под свои предпочтения. Система позволяет регулировать положение сидений и температуру в салоне и даже выбирать оттенок фоновой подсветки. Но, как оказалось, они будут не одни в салоне. За «подопытными» будет наблюдать оператор на заднем сиденье. Он также в критической ситуации сможет перехватить управление автомобилем через специальный джойстик.

При написании новости использовалась информация:
volkswagen-group

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen ID. Polo

Volkswagen показал новый ID. Polo. Электрический хэтч станет мощнее и просторнее бензинового

16 декабря 2025
Volkswagen T-Roc R

Volkswagen готовит новый T-Roc R с гибридной силовой установкой

18 ноября 2025
Volkswagen ID.Unyx 08

Volkswagen готовит 5-метровый электрокроссовер ID.Unyx 08 с запасом хода 700 километров

11 ноября 2025

Volkswagen начнет экспортировать китайские модели на международные рынки

29 сентября 2025
Volkswagen T-Roc (2026)

Volkswagen откладывает запуск ID. Roc и ID. Golf

17 сентября 2025
Volkswagen ID.Every1 Concept (2025)

Volkswagen откажется от выдвижных дверных ручек

12 сентября 2025

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland V9 - foton tunland v9 (2025) когда пикап – это роскошь Тест драйв
11 декабря 2025

Foton Tunland V9
"Когда пикап – это роскошь"
AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023)
Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям
Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 7 4