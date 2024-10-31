Автомобильный портал Motorpage
31 окт 2024

Volkswagen сократит зарплаты на 10% из-за рекордно низкой прибыли за три года

Volkswagen сократит зарплаты на 10% из-за рекордно низкой прибыли за три года

Согласно опубликованному финансовому отчету за третий квартал 2024 года, компания Volkswagen потеряла в прибыли 42%, что стало рекордом с 2020 года. Известно, что автопроизводитель снизит зарплаты работникам на 10%, чтобы сократить расходы и избежать увольнений

Пока это единственная мера, которую официально подтвердило руководство Volkswagen. В связи с этим было решено провести второй раунд переговоров с профсоюзом о заработной плате в следующем месяце. Ранее работники Volkswagen угрожали забастовками, если компания закроет ряд своих заводов в Германии и откажется повышать зарплату на 7%. Предполагается, что VW может закрыть до трех предприятий в стране, но пока это не подтверждается.

В числе причин падения прибыли называются плохие продажи на китайском рынке и растущий уровень конкуренции с другими автопроизводителями, которые стремятся вернуться к доковидным показателям.

При написании новости использовалась информация:
reuters

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Германии заводы Volkswagen уйдут в простой из-за забастовок

29 октября 2024
Volkswagen Scout

VW представил пикап и внедорожник от возрожденной марки Scout

25 октября 2024

Volkswagen может закрыть один из своих заводов в Китае

20 сентября 2024
Volkswagen Teramont Pro

Новый Volkswagen Teramont Pro для китайского рынка получит иную внешность и 272-сильный мотор

16 сентября 2024
Volkswagen Taos (2025)

Представлен обновленный Volkswagen Taos без коробки DSG

13 сентября 2024

У Volkswagen есть в запасе один или два года, чтобы сново стать прибыльным брендом

06 сентября 2024

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) новые герои Тест драйв
31 октября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX. Новые герои"
Geely Atlas - geely atlas (2024) все четыре колеса
Тест драйв
28 октября 2024

Geely Atlas
"Все четыре колеса"
BAIC X75 - baic x75 (2024) «пекин» с немецкими корнями
Тест драйв
21 октября 2024

BAIC X75
"«Пекин» с немецкими корнями"
- cyclone rx 401: ласковый, нежный, дикий
Мотоциклы
18 октября 2024


"Ласковый, нежный, дикий"

Написано новостей:

3 5 2 6 1