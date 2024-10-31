Volkswagen сократит зарплаты на 10% из-за рекордно низкой прибыли за три года

Согласно опубликованному финансовому отчету за третий квартал 2024 года, компания Volkswagen потеряла в прибыли 42%, что стало рекордом с 2020 года. Известно, что автопроизводитель снизит зарплаты работникам на 10%, чтобы сократить расходы и избежать увольнений

Пока это единственная мера, которую официально подтвердило руководство Volkswagen. В связи с этим было решено провести второй раунд переговоров с профсоюзом о заработной плате в следующем месяце. Ранее работники Volkswagen угрожали забастовками, если компания закроет ряд своих заводов в Германии и откажется повышать зарплату на 7%. Предполагается, что VW может закрыть до трех предприятий в стране, но пока это не подтверждается.

В числе причин падения прибыли называются плохие продажи на китайском рынке и растущий уровень конкуренции с другими автопроизводителями, которые стремятся вернуться к доковидным показателям.