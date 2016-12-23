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23 дек 2016

Volkswagen переоснастил свой российский бестселлер

Volkswagen переоснастил свой российский бестселлер
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба немецкой компании Volkswagen объявила о старте продаж переоснащенной версии седана Polo на российском рынке.

Немецкий автопроизводитель продолжает доукомплектовывать автомобили из своей российской линейки. Так, недавно было объявлено о расширении списка технического оснащения седана Jetta, теперь же пришло время российского бестселлера марки и, по совместительству, самого популярного немецкого автомобиля в России (4 408 проданных экземпляров в ноябре и 43 390 шт. с начала года) – седана Polo.

Так, немецкий седан в комплектациях Conceptline, Trendline, Comfortline и Highline можно будет заказать в новой цветовой схеме под названием Copper Orange (оранжевый). Отдельно для комплектаций Highline и GT стали доступны двухсоставные цветовые схемы – базовый Pure (белый), Tungsten (серый), Reflex (серебристный), Titanium (бежевый) и Toffee (коричневый), плюс черная крыша.

Кроме того, в базовой комплектации Conceptline автомобиль по умолчанию будет оснащаться передним центральным подлокотником. Для VW Polo в комплектации Highline теперь можно будет докупить легкосплавыне 16-дюймовые колесные диски Portago и выкрасить корпуса боковых зеркал цветом Deep Black.

Стоит отметить, что с расширением списка опций, автомобиль, неизбежно, вырос в цене. Так, седан в комплектациях Conceptline, Trendline и Allstar с 1,6-литровым двигателем на 90 л.с. подорожал на 20 400 рублей. Цена комплектации Comfortline с аналогичным мотором выросла на 28 400 рублей. Седан в версии Highline с более мощным 110-сильным силовым агрегатом теперь стоит дороже на 21 400 рублей. Топовая же версия GT, как с МКПП, так и с DSG обойдется будущему владельцу всего на 7 тысяч рублей дороже.

Приобрести новые немецкие седаны в расширенных комплектациях можно уже сейчас, в салонах официальных дилеров Volkswagen в России.

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При написании новости использовалась информация:
Drive, За Рулем, Автостат

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