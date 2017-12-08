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8 дек 2017

Volkswagen отзывает более 30 тысяч седанов Polo в России

Volkswagen отзывает более 30 тысяч седанов Polo в России
Автор фото: фирма-производитель

Отзывные кампании автомобилей на российском рынке — не редкость. Однако, несмотря на то, что седан Volkswagen Polo продается на российском рынке уже семь лет, немецкая компания ни разу не объявляла о сервисных кампаниях в отношении данной модели.

Конечно, некоторые врожденные болячки были и у этой модели, но дилеры устраняли их во время проведения очередных ТО. Речь о сбоях в работе АБС или электрики усилителя руля. Теперь же, Volkswagen объявил о добровольном отзыве нескольких десятков тысяч автомобилей.

В уведомлении, которое компания направила в Росстандарт, говорится о том, что отзыву подлежат 30 777 автомобилей, выпущенных с 2015 по 2017 годы. Причина — недостаточная длина провода втягивающего реле стартера. Это может привести к невозможности запуска двигателя.

На дилерских станциях на автомобилях будет проведена проверка состояния провода и при необходимости произведен ремонт. Все работы будут бесплатными для автовладельцев. Дилеры свяжутся с ними по телефону или по почте. Самостоятельно выяснить подпадет ли автомобиль под отзыв можно на сайте Росстандарта сверившись со списком VIN-кодов.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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