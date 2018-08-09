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9 авг 2018

Volkswagen представил седан Polo 2019 модельного года

Volkswagen представил седан Polo 2019 модельного года
Автор фото: фирма-производитель

Седан Volkswagen Polo — бестселлер немецкой марки на российском рынке, а по итогам июля модель обошла Hyundai Solaris и приблизилась к тройке лидеров. В немецкой компании обновили комплектации седана и представили новую лимитированную версию

Затемненные задние фонари от версии GT теперь входят в базовое оснащение всех комплектаций, а круиз-контроль доступен теперь, помимо Drive, в версиях Comfortline, Highline, GT. Стандартный набор комплектации Trendline расширен за счет добавления аудиосистемы R 140.

В комплектации Polo Drive появились галогеновые фары нового дизайна. Комплектация Comfortline дополнена декором Deep Inox на центральной части передней консоли, мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой, наружными зеркалами с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, а также повторителями сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида и галогеновыми фарами нового дизайна.

В  базовое оснащение модели Polo в исполнении Highline теперь входят мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, аудиосистема R 340, электрорегулировка наружных зеркал и повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида.

Комплектация GT, в свою очередь, дополнена многофункциональным спортивным рулевым колесом.

Автомобили Polo в комплектациях Highline и GT теперь в базе оборудуются светодиодными фарами головного света с дневными ходовыми огнями, для комплектации Comfortline это оснащение доступно опционально.

Для модели с коробкой передач DSG стало доступно спортивное рулевое колесо с подрулевыми лепестками. Кроме того, на автомобилях в исполнениях Drive и Comfortline появятся обновленные галогеновые фары. Наконец, диски Statford становятся альтернативными дисками для модели в исполнении Highline.

Одновременно Volkswagen предствил новую лимитированную серию седана, которая получила название Joy. Машина доступна с 90, 110 и 140 сильными бензиновыми двигателями. Базой для нее стала комплектация Comfortline, а отличительная черта: двухцветная окраска кузова.

Машина доступна в следующих вариантах окраски: оранжевый Copper в сочетании с черным Deep Black, серебристый Reflex в сочетании с черным Deep Black, а также серый Tungsten с красным Ruby.

В комплектации Joy седан получил 15-дюймовые легкосплавные диски Woodstock, затемненные задние фонари и светодиодные фары головного света с дневными ходовыми огнями.

В оснащение версии  входят четыре подушки безопасности, аудиосистема R 340 с 6,5-дюймовым экраном и камерой заднего вида. Также в набор оборудования входят: подогрев лобового стекла, климат-контроль, электроподогрев передних сидений с раздельной регулировкой, обогрев форсунок лобового стекла. Кроме того, модель оборудуется наружными зеркалами с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, а также повторителями сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида. Цены на VW Polo Joy начинаются от 804 900 рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
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